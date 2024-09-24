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2024
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
Ранее объект забирали на реставрацию.
24 сентября 2024, 09:12
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
Блокирующий антициклон продержится в регионе как минимум до 20 сентября.
10 сентября 2024, 11:04
2011
Сегодня Игорю Тернавскому исполняется 70 лет
Руководителю пермского театра кукол предстоит отпраздновать сразу два юбилея: свой и театральный.
26 августа 2011, 06:22
Владимир Селиванов вернул друга
Убежавшая собака актера сериала «Реальные пацаны» на канале ТНТ была найдена в селе Новорождественское под Лысьвой.
3 августа 2011, 11:10
Пермский театр «У Моста» откроет новый сезон уже в августе
Меньше месяца прошло с закрытия предыдущего сезона, как театр готовится к открытию следующего.
19 июля 2011, 09:56
Спецпроект
Отпуск с Properm.ru: от Европы до Занзибара
Продолжаем наш цикл обзоров путешествиями по всему миру.
2010
О новом и старом в Пермской филармонии
Шесть ярких событий юбилейного сезона по мнению редакции Properm.ru.
25 сентября 2010, 06:30
Пермский ТЮЗ начнет c «Соло для часов с боем»
Зрители увидят премьеру 16 сентября 2010 года.
15 сентября 2010, 09:27
В ТЮЗе поставят пьесу братьев Пресняковых
Уже в начале сезона театр сделал заявку на шесть премьер.
7 сентября 2010, 10:42
Театр оперы и балета: пять новшеств сезона
139 сезон: новые имена, новые правила, новые идеи...
6 сентября 2010, 11:29
Пермяки еще раз смогут увидеть «Фиделио»
7 сентября Театр оперы и балета открывает 139-ый сезон.
10 августа 2010, 06:49
«Соло для часов с боем» открывает 47-й театральный сезон ТЮЗа
О спектакле: чем старше пьеса Освальда Заградника, тем острее ее смысловые акценты.
5 августа 2010, 07:30

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