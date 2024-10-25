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Шахта

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Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
В поселке Горнозаводского района приостановили работу опасных для жизни электровозов
14 октября, 06:36
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
8 июля, 06:43
Пострадавшие на руднике «Уралкалия» в Соликамске продолжают лечение в Перми
ЧП случилось в ночь на 26 июня.
1 июля, 10:32
В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
27 июня, 07:06
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» везут на лечение в Пермь
26 июня, 10:56
К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации
26 июня, 07:24
Завершилась ликвидация последствий ЧП на руднике «Уралкалия» в Соликамске
26 июня, 07:12
Губернатор Прикамья прокомментировал ЧП на руднике в Соликамске
26 июня, 05:57
Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП с пострадавшими в руднике «Уралкалия»
26 июня, 04:43
В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»
26 июня, 04:23
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Двум рабочим оказывается медицинская помощь
26 июня, 03:57
Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены
16 марта, 06:02
2023
Прокуратура сообщила причину гибели рабочего на шахте «Уралкалия» в Березниках
12 октября 2023, 09:26
Следователи проводят проверку из-за смерти рабочего на шахте «Уралкалия» в Березниках
Один рабочий самостоятельно выбрался наружу.
12 октября 2023, 07:44
Губернатор Пермского края прокомментировал ЧП на шахте «Уралкалия» в Березниках
В результате ЧП погиб один человек.
12 октября 2023, 04:40
Стала известна причина трагедии на Усть-Яйвинском руднике «Уралкалия» в Березниках
Сегодня ночью погиб один из рабочих.
12 октября 2023, 04:26
В Березниках кровля обрушилась в шахте на Усть-Яйвинском руднике. Погиб человек
На месте работают экстренные службы.
12 октября 2023, 03:06
В Пермском крае ЧП в шахте, погиб человек
В шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае обрушилась кровля, в результате ЧП погиб один человек, сообщили в региональном МЧС.
11 октября 2023, 21:01

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