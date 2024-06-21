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Шаровая молния

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21 июня 2024
Зевота и шаровая молния. Семь загадок, над которыми ученые бьются до сих пор
Не на все вопросы наука может дать точный ответ. Ученые Пермского Политеха рассказали, как интерпретирует эти загадки наука.
21 июня 2024, 05:50

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