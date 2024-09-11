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Шереметьево

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2024
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Предположительно, лазером могли ослепить с ул. Революции, 2а.
8 июля, 02:42
Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?
7 июля, 09:45
На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо
28 марта, 03:29
Стали известны подробности о недовольном пермяке, который разбил стекло в Шереметьево
13 февраля, 02:54
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
5 февраля, 05:47
2023
Из-за атаки дронов пермского губернатора отправили в Ярославль
21 августа 2023, 06:33

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