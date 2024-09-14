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Школа №146

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2024
Власти отчитались о ходе строительства нового корпуса школы №146 у цирка
14 сентября, 10:36
Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео
23 августа, 05:35
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
2023
В сильнейшей профильной школе Перми назначили нового директора
Руководитель приступила к своим обязанностям сегодня.
7 сентября 2023, 07:38
Директор и основатель ведущей профильной школы Перми покинул свой пост
10 июля 2023, 15:16

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