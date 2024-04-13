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Школьница

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Апрель
Екатерина Мизулина заинтересовалась избиением школьницы в одной из школ Прикамья
13 апреля, 12:29
Март
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
15 марта, 10:57
Февраль
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
12 февраля, 07:17
Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу
2 февраля, 13:06
Январь
Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми
22 января, 11:15
Декабрь 2023
Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми
15 декабря 2023, 08:34

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