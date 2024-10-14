properm.ru
ГлавноеВсе новости

Шоссе космонавтов

Выбрать дату
2024
В Перми 15 октября состоятся пожарно-тактические учения
14 октября, 12:49
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
В Перми открылся новый магазин федеральной сети «Детский мир»
22 июля, 03:01
Пермяк уснул за рулем и насмерть сбил дорожного рабочего на шоссе Космонавтов
6 июля, 09:05
В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски
6 июня, 05:22
В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки
28 мая, 02:50
В Перми перекрыли мост по улице Карпинского
25 мая, 05:58
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
19 апреля, 09:48
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
13 апреля, 11:40
В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда
21 марта, 12:17
Перекрытие участка шоссе Космонавтов в Перми переносится на неопределенный срок
О новой дате перекрытия участка дороги будет сообщено дополнительно.
25 февраля, 17:44
Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца
Объезд организуют рядом с перекрытым участком.
22 февраля, 08:00
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
19 февраля, 10:12
Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц
15 февраля, 07:40
В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского
В связи с реконструкцией моста на улице Карпинского изменится схема движения городского транспорта.
14 февраля, 09:31
Выставка «Арт-Пермь» не состоится из-за высокой стоимости аренды площадки
19 января, 05:32
В Перми около ТРЦ «Планета» откроется бесплатный каток
10 января, 09:56
2013
Возобновлено строительство долгостроя по ул. Шоссе Космонавтов, 330 В
Работы планируется завершить за полгода. Генподрядчик — «Камская долина».
14 октября 2013, 04:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика