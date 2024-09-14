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Шоу

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Сентябрь
Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ
14 сентября, 08:05
Август
Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов
23 августа, 07:45
Май
Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте
13 мая, 07:34
Апрель
Подростки из Перми снялись в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС
23 апреля, 08:30
Март
«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание
8 марта, 12:00
Соликамская модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»
8 марта, 08:13
Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления
Участники попали в разные команды.
5 марта, 08:05
Февраль
«Мир не переживет такого таланта». Пермяк дошел до финала в шоу «Битва шефов»
Повар прошел несколько этапов, но не смог впечатлить шефов в финале.
27 февраля, 04:23
Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика
Мужчина работает шеф-поваром в пермском ресторане.
26 февраля, 09:27
«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка
Первого ребенка девочка планировала, второго — уже нет.
26 февраля, 09:02
«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом
Госслужащий из Перми покинул шоу после первого конкурса.
20 февраля, 05:10
Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога
Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.
19 февраля, 06:16
Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.
5 февраля, 03:25
Январь
«Не привыкли жить в таких условиях». Соликамская модель участвует в шоу на выживание
Уроженка Соликамска пытается выиграть 10 млн рублей.
16 января, 04:39
Декабрь 2023
С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу
Наблюдать праздничную подсветку можно до старого Нового года.
25 декабря 2023, 09:32
Ноябрь 2023
Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы
Чусовлянин хотел стабильной работы, чтобы купить квартиру.
21 ноября 2023, 03:09
Актриса из «Реальных пацанов» стала участницей реалити-шоу в Африке
Ранее в шоу «Звёзды в Африке» участвовала Светлана Пермякова.
13 ноября 2023, 14:03

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