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Шойгу

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2024
Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией
В последнее время расходы на силовой блок значительно выросли.
13 мая 2024, 06:30
2015
Гектар земли, дом в азиатском стиле: в Барвихе нашли особняк Сергея Шойгу за $18 млн
При этом дом записан на сестру жены министра.
28 октября 2015, 06:03
2014
Сергей Шойгу наказал коллегам тщательнее следить за здоровьем призывников
По словам министра обороны, в этом году участились случаи пневмонии и других заболеваний органов дыхания.
2 ноября 2014, 04:26
Шойгу рассказал о новых угрозах для России
Министр обороны РФ заявил о необходимости ответных мер.
21 января 2014, 08:53
2013
Шойгу поручил достроить радиолокационные сети к 2014 году
К концу следующего года в России должны полноценно функционировать две системы предупреждения о ракетном нападении.
24 мая 2013, 11:01
Шойгу решил отменить аутсорсинг в армии
Уборщиц и поваров заменят призывниками, выбравшими альтернативную гражданскую службу.
24 мая 2013, 04:13
Военная прокуратура просит Шойгу уволить главу «Оборонсервиса»
По мнению главного прокурора РФ, гендиректор компании Сергей Хурсевич сам нарушал закон и позволял делать то же самое своим подчиненным.
13 мая 2013, 04:01
Из солдатского пайка исключат сигареты
Министр обороны решил бороться за здоровье призывников.
4 марта 2013, 04:01
Губернатор Прикамья пожалуется министру обороны на истребители
Виктор Басаргин попросит федеральное правительство максимально снизить количество полетов над Пермью.
2 марта 2013, 14:03
Сергей Шойгу вернет в армию офицеров-воспитателей
Воспитатели будут заниматься душой солдата и будут знать, кто курит, а кто пьет.
12 февраля 2013, 03:12
Шойгу предложил отправлять призывников служить подальше от дома
Министр обороны считает, что такая мера позволит нормально укомплектовывать военные части в регионах с недостатком солдат-срочников.
30 января 2013, 04:26
2012
Военная форма от Юдашкина пришлась Шойгу не по вкусу
Разработка прежней одежды для солдат и офицеров обошлась налогоплательщикам в 170 млн рублей.
20 ноября 2012, 05:04
Сергей Шойгу назначен министром обороны вместо Сердюкова
Очередная рокировка в правительстве может быть связана с недавними обысками в ведомстве.
6 ноября 2012, 07:43
«Единая Россия» толкает главу МЧС РФ в губернаторы Подмосковья
Сергей Шойгу официально выдвинут от партии на этот пост.
31 марта 2012, 04:30
2011
Юрия Трутнева поставят во главе пермского списка «Единой России»
Несколько членов правительства РФ возглавят на выборах в Госдуму региональные списки партии.
18 июля 2011, 09:07

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