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Шпионаж

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2025
Бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия подозревают в госизмене
13 февраля, 10:23
2024
Дата суда по делу задержанного во Франции повара из Перми еще не известна
Ранее сообщалось, что мужчина провокационно высказывался, когда употребил спиртное.
16 октября 2024, 05:42
Из французской тюрьмы выпустили повара из Перми Кирилла Грязнова
В июле мужчина был задержан в Париже.
3 октября 2024, 03:48
Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже
Молодому человеку грозит до 30 лет тюремного срока.
26 июля 2024, 05:15
2023
В Екатеринбурге по обвинению в шпионаже задержан американский журналист
30 марта 2023, 08:23
2010
Сайт WikiLeaks.org закрыт в результате DDoS-атаки
Американские власти пытаются остановить утечку секретных данных, а основателя сайта - привлечь к ответственности.
3 декабря 2010, 08:16

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