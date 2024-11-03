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Штормовое предупреждение

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Ноябрь
В Пермском крае ожидаются опасные природные явления
3 ноября, 04:20
Август
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
12 августа, 08:44
Июль
Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
31 июля, 05:54
Июнь
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
21 июня, 10:45
Ветер до 27 м/с! В Прикамье второй день подряд объявлено штормовое предупреждение
19 июня, 12:56
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае
14 июня, 10:45
Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае
4 июня, 08:46
Февраль
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
Температура воздуха может опуститься ниже 40 градусов
14 февраля, 07:24
Январь
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Морозы могут достичь -40, -42°С
2 января, 04:16
Декабрь 2023
Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае
11 декабря 2023, 08:02
Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов
6 декабря 2023, 07:41
Ноябрь 2023
Будьте осторожны! В МЧС предупреждают о гололедице и отложениях снега в Пермском крае
29 ноября 2023, 06:54

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