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Штраф

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Октябрь
Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»
16 октября, 10:47
Причиной пожара на нефтебазе в Осенцах может быть нарушение требований безопасности
5 октября, 11:40
«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию
2 октября, 08:04
Сентябрь
Экс-депутата Заксобрания оштрафовали за публикацию поста в соцсети
20 сентября, 12:04
В Пермском крае могут увеличить штрафы за незаконную торговлю
16 сентября, 05:11
Август
В Пермском крае туристов-нелегалов оштрафовали на 322 тысячи рублей
29 августа, 09:59
Июль
Директор спорткомплекса из Красновишерска оштрафован за непросушенные коньки
31 июля, 13:27
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкоголь
Нарушение запрета грозит административным штрафом.
29 июля, 11:00
За посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиян
19 июля, 08:59
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
17 июля, 15:42
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклист
13 июля, 04:58
Пермяк-собачник устроил подтопление собачьей мочой квартиры снизу
Соседи отсудили у собаковладельца 100 тысяч рублей за ущерб здоровью.
9 июля, 12:25
В Перми поликлинику оштрафовали за нарушения в обороте наркотических веществ
5 июля, 09:10
В Перми будут ловить купающихся в фонтанах детей
2 июля, 10:43
Июнь
Пермским перевозчикам выписали штрафов на 175 тысяч за неисправные кондиционеры
28 июня, 12:00
В 2023 году каждый четвертый погибший в ДТП в Прикамье был по вине пьяного водителя
28 июня, 06:53
Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей
27 июня, 05:14
Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края
15 июня, 04:47
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
11 июня, 02:51

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