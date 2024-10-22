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Штрафы

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Октябрь
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами
15 октября, 09:15
Сентябрь
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
3 сентября, 10:37
Август
В Березниках будут поощрять жителей за доносы о граффитистах-вандалах
29 августа, 11:38
В Пермском крае туристов-нелегалов оштрафовали на 322 тысячи рублей
29 августа, 09:59
В Прикамье предлагается повысить штрафы за незаконную торговлю
27 августа, 09:07
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
Июль
На Прикамье 30 июля обрушится мощная магнитная буря
29 июля, 11:10
Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима
27 июля, 08:56
В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами
25 июля, 05:45
Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц
24 июля, 02:52
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
18 июля, 11:03
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
18 июля, 09:28
Июнь
С 2025 года в Перми за работой кондиционеров в автобусах будут следить онлайн
24 июня, 06:59
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Где в Перми чаще всего ловили гряземесов? Отвечает мэрия
4 июня, 08:34
Май
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
22 мая, 07:13
Число безбилетников в общественном транспорте Перми превысило ожидания властей
Четверть жителей Перми ездят «зайцами».
21 мая, 08:31
Апрель
Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае
23 апреля, 09:30
С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов
13 апреля, 14:10

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