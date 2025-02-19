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Швейцария

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2025
В Перми дешевые китайские рюкзаки продавали под флагом Швейцарии
19 февраля, 07:44
2024
Швейцария вслед за ЕС исключила гонщика Мазепина из санкционного списка
Евросоюз исключил Никиту Мазепина из санкционного списка 13 сентября.
27 сентября 2024, 10:13
Пермские «Универсам» и ТРК «Семья» достались компании из ОАЭ
Объекты перешли новому собственнику 19 августа.
21 августа 2024, 05:49
2015
Швейцария, вслед за Евросоюзом, расширила санкции против России
Новые ограничения коснулись Крыма и Севастополя.
7 марта 2015, 05:30
2014
Михаил Ходорковский переехал в Швейцарию
Экс-глава «ЮКОСа» рассматривает возможность поселиться в этой стране на постоянной основе.
6 января 2014, 06:46
2013
Российский физик получил премию в 3 миллиона долларов
За работы в области теории суперструн.
21 марта 2013, 02:05
2012
Трагические каникулы. В автокатастрофе в Швейцарии разбились 22 школьника
Автобус, в котором находились 52 человека, врезался в стену туннеля.
14 марта 2012, 09:03
2011
Швейцария переходит на евро
Центробанк Швейцарии ввел жесткую привязку курса местного франка к евро. Теперь один евро в Швейцарии будет стоить 1,2 франка.
6 сентября 2011, 18:12

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