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Сибур

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19 января
Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов
19 января, 10:50
18 января
Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми
Пожар на предприятии случился во время техобслуживания.
18 января, 03:53
17 января
С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника
К тушению привлекалось 74 человека и 23 единицы техники.
17 января, 15:26
Пожар на установке этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» локализован
Сейчас идет остаточное выгорание углеводородного сырья.
17 января, 14:59
На «Сибуре» произошло возгорание пирогаза
Происшествие зафиксировано в 17:05.
17 января, 14:43

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