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Сигареты

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2024
В Перми таможенники конфисковали партию контрабандных сигарет
17 сентября, 12:12
Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци
21 февраля, 04:35
Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках
12 февраля, 16:36
2023
Губернатор Пермского края выступил за полный запрет вейпов
7 декабря 2023, 04:10
Пермский Роспотребнадзор конфисковал почти 13 тысяч пачек сигарет на 1,4 миллиона
На виновных наложено 117 штрафов на сумму свыше 2,1 миллионов рублей.
16 ноября 2023, 11:27
Пермские депутаты поддержали идею запретить продавать табак и вейпы в киосках
Штраф для нарушителей составит до 50 тыс. рублей.
25 октября 2023, 08:17
В июле–сентябре продавцов табака в Прикамье оштрафовали на 729 тысяч рублей
19 октября 2023, 10:24
Власти Прикамья хотят запретить продажу вейпов в киосках, но есть исключения
Глава региона хочет запретить продажу в киосках не только вейпов, но также сигарет и кальянов.
3 октября 2023, 03:17
В Перми в ходе рейда таможни и полиции выявлено 2,5 тысячи пачек контрафактных сигарет
Продукция изъята из торговли.
24 января 2023, 07:56

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