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Сильный ветер

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2024
МЧС предупреждает о сильном ветре в отдельных районах Прикамья
28 сентября, 11:17
Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан
9 августа, 08:34
МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае
27 июня, 09:23
В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года
8 мая, 15:42
Пермяков предупреждают о сильном, порывистом ветре
3 апреля, 11:50
В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
18 февраля, 08:05
2022
МЧС предупреждает: сильный ветер и гололед!
МЧС по Пермскому краю предупреждает пешеходов и автолюбителей о надвигающемся холодном и сильном ветре, понижении температуры воздуха, а значит, и гололеде.
13 ноября 2022, 10:18

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