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Силовики

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Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
23 марта, 12:24
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
23 марта, 10:50
Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия
Дирижабль подняли в воздух для обеспечения безопасности.
18 марта, 06:59
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
17 января, 07:01
2023
В Пермском крае открылся мемориал в честь погибших силовиков. Чем они запомнились
Мемориал появился на прошлой неделе.
18 сентября 2023, 02:52
Пермские бизнесмены отсудили компенсации за незаконное уголовное преследование
17 августа 2023, 05:30

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