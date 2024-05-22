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Сим

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2024
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
По мнению надзорного органа, решение гордумы ввести ограничения парковок для СИМ незаконно.
22 мая 2024, 10:07
Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми
Самокаты все еще хранятся на штрафстоянках.
25 апреля 2024, 09:17
Электросамокаты в Пермь пока не вернутся, но их заменят электровелосипеды
В компании оспаривают репрессивные изменения для самокатов через прокуратуру.
25 апреля 2024, 04:35
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
Итоговое рассмотрение изменений состоится 26 марта в рамках заседания Пермской гордумы.
20 марта 2024, 12:48
2013
Компания «СИМ» планирует построить жилой комплекс в Индустриальном районе
Получить разрешение на строительство фирма планирует в мае. Но не исключает, что может еще передумать и заняться возведением коммерческой недвижимости.
13 марта 2013, 08:40
2012
Замначальника колонии в Соликамске осужден за взяточничество
За улучшение условий содержания заключенного и предоставление свиданий 28-летний Иван Радионов получил стройматериалы на сумму более миллиона рублей.
27 марта 2012, 02:58

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