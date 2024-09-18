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Синоптики

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Сентябрь
Стало известно, когда закончится «бабье лето» на севере Пермского края
18 сентября, 08:08
Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября
12 сентября, 02:56
Август
Прикамье вновь ожидает похолодание
29 августа, 03:44
Фото. Утром 27 августа Пермь накрыл сильный туман
27 августа, 06:03
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
23 августа, 05:37
В Пермский край придет долгожданное потепление
19 августа, 03:30
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
16 августа, 07:10
Июль
Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики
26 июля, 05:25
Самый длительный за пять лет период похолодания ожидает пермяков в июле
22 июля, 09:33
Июнь
На север Пермского края может прийти смерч
11 июня, 12:56
Май
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
31 мая, 05:07
В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему
26 мая, 17:17
В Пермском крае выпал снег в начале мая. Какой погоды стоит ждать дальше
Температура в регионе начнет расти с середины месяца.
3 мая, 04:25
Апрель
Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения
22 апреля, 05:32
Февраль
Синоптики раскрыли, когда в Пермский край придут первые признаки весны
22 февраля, 04:48
2024 год может стать самым жарким на Земле, а к чему готовиться пермякам? Разбираемся
20 февраля, 06:14
Ноябрь 2023
Синоптики предупреждают пермяков о ледяном дожде и гололеде
28 ноября 2023, 06:44
Пермяков ждет очень теплая погода на неделе и ледяной дождь
27 ноября 2023, 03:13
В Сочи и Крым пришел «шторм века». Кадры буйства стихии
Сильный ветер сохранится в ЦФО и 27 ноября.
27 ноября 2023, 02:48
В Перми ожидается похолодание. Когда ждать снег?
Аномально теплый период закончится уже завтра, 17 ноября.
16 ноября 2023, 02:22

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