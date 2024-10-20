properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Синтетические наркотики

Выбрать дату
2024
Сотрудники ФСБ накрыли в Перми еще одну нарколабораторию
20 октября 2024, 12:10
Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом
Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение.
7 сентября 2024, 07:43
Житель Александровска ближайшие 18 лет проведет в колонии особого режима
8 апреля 2024, 14:15
Силовики раскрыли преступную группу, продававшую наркотики в Прикамье 10 лет
При задержании у злоумышленников изъяли крупную партию запрещенных веществ.
15 марта 2024, 05:04
2017
Пермского рэпера задержали за продажу наркотиков через интернет
Запрещенные вещества он хранил в морозилке.
27 июня 2017, 07:05
2013
Два пермяка предстанут перед судом за производство и продажу наркотиков
Из незаконного оборота изъято 600 грамм наркотических средств и химических веществ для синтеза наркотиков.
6 мая 2013, 07:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика