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«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте
Списания средств с карты могут задерживаться из-за отсутствия прямого соединения валидаторов с интернетом.
25 марта 2024, 13:04
2010
«iPhone по-русски» поступит в продажу в марте 2011 года
Первый российский телефон с системой ГЛОНАСС будет стоить всего 11 тысяч рублей.
29 декабря 2010, 08:08

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