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Сизо

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Октябрь
Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО
31 октября, 16:22
Обвиняемого в попытке заказного убийства жены фермера из Куеды отправили в СИЗО
31 октября, 07:03
В Перми по делу о коммерческом подкупе арестовали гендиректора компании из Марий Эл
11 октября, 07:08
Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов
8 октября, 03:51
Август
Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО
7 августа, 08:12
Июнь
Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк
27 июня, 08:59
Май
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
16 мая, 02:00
Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО
8 мая, 13:48
Апрель
Директору пермского бумкомбината не удалось оспорить арест в СИЗО
3 апреля, 10:55
Март
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Оба фигуранта дела задержаны еще в конце октября 2023 года.
25 марта, 07:15
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова
18 марта, 12:39
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье
6 марта, 12:26
Февраль
Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
14 февраля, 03:17
В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках
14 февраля, 02:51
Январь
Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене
Подробности о деле неизвестны из-за секретности.
23 января, 04:09
Усыновленный учеными из США пермяк пытается обжаловать арест за наркотики
По решению суда Вудлэнд находится в СИЗО до марта.
20 января, 10:49
По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека
16 января, 12:41
Пермяк, усыновленный учеными из США, не стал обжаловать арест по делу о наркотиках
Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до начала марта.
13 января, 07:36
В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые
Мужчина пробудет в СИЗО до марта.
9 января, 09:05

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