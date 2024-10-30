properm.ru
ГлавноеВсе новости

Ск

Выбрать дату
Октябрь
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Июнь
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
Завершено расследование убийства советского рок-музыканта Игоря Талькова
8 июня, 10:53
Май
В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле
13 мая, 09:07
Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми
13 мая, 06:50
В Пермском крае водолазы нашли в реке вещь, которая поможет раскрыть убийство
13 мая, 05:37
В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи
Погибшего нашли возле дома на улице Хабаровская, 54.
11 мая, 05:38
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
8 мая, 07:12
Упала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе
8 мая, 04:43
Апрель
В Прикамье похоронили молодую мать, которую убили и оставили голой в канаве
27 апреля, 06:45
Александр Бастрыкин провел совещание на тему взаимодействия со СМИ и общественностью
26 апреля, 05:04
Бабушка подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Прикамье, рассказала о внуке
26 апреля, 04:33
Откуда пермячка, которую нашли убитой в лесу, знала обвиняемого подростка? Ответ
26 апреля, 03:00
Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым
25 апреля, 03:04
В Прикамье задержали подростка за убийство молодой матери, которую нашли голой в лесу
24 апреля, 07:13
Нашли в квартире у незнакомца. Бастрыкин заинтересовался загадочной смертью пермяка
24 апреля, 04:42
В Карачаево-Черкессии неизвестный напал на троих полицейских — двое убиты
Преступника ищут.
22 апреля, 06:13
Молодую пермячку отправили в колонию за убийство мужа. Почему она это сделала
22 апреля, 03:19
Избил и сбросил с балкона. Пермяка задержали по подозрению в убийстве
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля.
19 апреля, 02:45
В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали
17 апреля, 07:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика