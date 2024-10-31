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Октябрь
Пермские следователи поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем
31 октября, 04:21
Сентябрь
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Август
Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми
14 августа, 16:40
Июль
Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу
30 июля, 14:11
Июнь
Передано в суд дело водителя, совершившего в марте смертельное ДТП у ЦУМа
24 июня, 14:52
Апрель
Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника
12 апреля, 10:50
Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана ВОВ в Нытве
6 апреля, 04:44
Январь
Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках
14 января, 09:01
Декабрь 2023
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.
29 декабря 2023, 20:06

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