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Склад

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2024
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
Ранее объект принадлежал собственникам обанкротившейся сети «Аптека от склада».
15 октября 2024, 03:46
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом
Один из сотрудников склада признался о совершении им преступных действий в рабочем чате.
16 января 2024, 13:14
Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Склад готовой продукции Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора о вводе в эксплуатацию.
14 января 2024, 13:26
2023
«Штрафы сейчас полетят». На складе Wildberries залило водой сотни товары
По предварительным данным, причина ЧП — прорыв трубы.
22 ноября 2023, 08:25
В Перми в ночь на 22 августа горели склады на ул. Героев Хасана
Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
22 августа 2023, 05:11
2014
В Перми скончался четвертый пострадавший от возгорания пороха на складе
Пока военные следователи не оглашают версий, расследование уголовного дела продолжается.
8 сентября 2014, 03:58
2013
В начале мая ГК «НормаН-Виват» откроет в Перми распределительный центр
До сих пор большинству пермских ритейлеров приходилось арендовать складские помещения.
18 февраля 2013, 05:36
2011
Расследование дела о пожаре на Трамвайной продлено до ноября
В сентябре следственное управление СК РФ должно было передать уголовное дело в суд, однако многое осталось неясным.
7 сентября 2011, 06:40
Обвиняемым по делу о пожаре на пермском складе изменена мера пресечения
Директор ООО «Кама-Трейд» Алексей Кильдибеков и его заместитель отпущены под залог, а третий подозреваемый — под подписку о невыезде.
10 августа 2011, 10:02
Названа причина пожара на складе канцелярских товаров в Перми
При тушении огня пожарные спасли товар на сумму миллион рублей.
17 мая 2011, 03:29
Руководству сгоревшего в Перми склада продлили срок ареста
Теперь руководители компании «Кама-трейд», обвиняемые в гибели 18 подчинённых при пожаре на складе, точно останутся в СИЗО до 10 августа.
28 апреля 2011, 08:34
18 человек эвакуировали из-за горящего склада на Героев Хасана
В результате происшествия пострадало имущество семи арендаторов.
11 апреля 2011, 04:30
Директор сгоревшего в Перми склада останется в СИЗО до августа
Сегодня, 5 апреля Дзержинский суд продлил срок содержания под стражей двум обвиняемым в деле о пожаре на складе бытовой химии.
5 апреля 2011, 11:33
Рабочие завершили вывоз конструкций со склада на Трамвайной
Разбор завалов полностью сгоревшего здания в Дзержинском районе Перми занял полтора месяца.
28 марта 2011, 05:57
Директору ООО «Кама-Трейд» и его замам грозят одинаковые сроки
Накануне третьему фигуранту дела о пожаре на складе бытовой химии в Перми предъявили обвинение.
19 февраля 2011, 10:32
Родственникам погибших при пожаре на Трамвайной выплатят компенсации
Пострадавшие от страшного пожара пермяки и родные погибших получат по 100 тысяч рублей.
14 февраля 2011, 14:36
Опубликован предварительный список жертв пожара в Перми
На сайте Следственного управления СК РФ по Пермскому краю размещен предварительный список погибших и пострадавших во время пожара.
13 февраля 2011, 08:40
Обзор недели: закрытый огонь
Properm.ru вспоминает главные, по мнению редакции, события Перми, произошедшие за рабочую неделю.
11 февраля 2011, 11:33
Пожарные продолжат разгребать завалы сгоревшего склада
Пропавшими без вести числятся от восьми до десяти человек.
11 февраля 2011, 05:11
Хозяину сгоревшего в Перми склада грозит до семи лет тюрьмы
Боязнь хищений оказалась для него важнее безопасности собственных сотрудников.
10 февраля 2011, 13:32

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