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Скончался

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2024
Стало известно о смерти пермского велогонщика Александра Бако
Прощание состоится 18 сентября.
17 сентября 2024, 03:43
В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи
Владимир Окишев был признан «Врачом года-2013» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».
10 апреля 2024, 16:12
Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»
Житель Северной Осетии умер от ожога пищевода после глотка минеральной воды.
13 февраля 2024, 13:48
2023
Скончался известный пермский композитор
Виктор Пантус был лауреатом премии им. Дмитрия Шостаковича, автором симфоний, балета и оперы.
16 октября 2023, 13:33
После операции скончался бывший арт-директор «Хромой лошади» Олег Феткулов
Он вышел на свободу шесть лет назад.
28 сентября 2023, 09:30
Был в профессии более 60 лет. Скончался ветеран пермской журналистики
Журналист работал в газетах, на радио и на ТВ.
27 сентября 2023, 04:00
2014
Следователи заинтересовались гибелью задержанного в Кизеле
Предположительной причиной смерти специалисты называют инфаркт.
17 января 2014, 05:53
2011
Скончался режиссер Сергей Говорухин
Сегодня утром в одной из московских клиник ушел из жизни 50-летний кинорежиссер Сергей Говорухин.
27 октября 2011, 06:31

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