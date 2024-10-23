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Скорая помощь

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Октябрь
В Соликамске 20-летний парень упал с девятого этажа
23 октября, 10:43
В Перми скончался врач скорой помощи с 40-летним стажем
11 октября, 13:14
Сентябрь
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»
22 сентября, 07:29
Пермяки заметили автомобиль реанимации у автобусной остановки. Что произошло?
5 сентября, 06:43
Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев
20 августа, 07:56
Июль
В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина
30 июля, 08:45
Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок
24 июля, 13:29
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля, 09:01
Видео. В Прикамье ищут родственников погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга
1 июля, 07:32
Июнь
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
Май
Прокуратура проверяет инцидент с застрявшей каретой скорой помощи в Осинском районе
16 мая, 06:24
Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево
15 мая, 05:28
Апрель
Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню
16 апреля, 13:08
В Перми скончался заслуженный врач скорой помощи
Владимир Окишев был признан «Врачом года-2013» в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».
10 апреля, 16:12
Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах
3 апреля, 04:29
Март
В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина
12 марта, 06:33

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