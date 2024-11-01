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Скоростной режим

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2024
Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей об ухудшении погоды
1 ноября 2024, 06:08
МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября
Из-за этого в регионе возрастает риск возникновения техногенных пожаров.
22 сентября 2024, 08:57
На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов
Их используют параллельно с комплексами «Кибер Шериф».
2 апреля 2024, 13:30
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
Ожидаются пробки, падающие с крыш сосульки и аварии на дорожной части.
26 декабря 2023, 11:17
2015
В Перми произошло ДТП со смертельным исходом
В аварии погибла 46-летняя женщина.
30 августа 2015, 10:26

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