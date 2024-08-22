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Скр

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Август
Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми
22 августа, 09:05
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки
15 августа, 16:13
По факту гибели в Очерском пруду рыбака проводится проверка
13 августа, 11:47
Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми
8 августа, 02:48
Июль
Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми
Александр Бастрыкин поручил провести проверку происходящего вокруг «Трудовых резервов».
28 июля, 05:40
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
Бастрыкин ждет отчета о травмировании арматурой на станции в Прикамье
Молодой человек насквозь поколол ногу металлическим штырем.
3 июля, 16:12
Июнь
Задержан мужчина, изнасиловавший трехлетнюю девочку под Верещагино
25 июня, 14:14
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
23 июня, 10:58
Подробности попытки изнасилования в Пермском крае сообщат Александру Бастрыкину
17 июня, 15:23
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
Апрель
Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован
13 апреля, 08:52
В суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-Пермь
Женщина пьяной находилась на рабочем месте и дала неверные распоряжения по движению.
4 апреля, 14:10
Март
Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования смертельного ДТП у ЦУМа
5 марта, 15:52
Февраль
Прокуратура закрыла уголовное дело по истории с полураздетым подростком в Кондратово
29 февраля, 04:30
Спецпроект
Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле
После взрыва на газопроводе возбуждено уголовное дело и создан муниципальный оперштаб.
Январь
По факту коммунальной аварии в Соликамске дело возбуждено не будет
23 января, 04:56
Декабрь 2023
Председатель Следкома требует отчета о ситуации вокруг аварийного дома в Кунгуре
30 декабря 2023, 10:30
Александр Бастрыкин ждёт от Дениса Головкина доклада по теме сноса гаражей в Добрянке
По данным Следкома, уже снесено более 300 гаражей
8 декабря 2023, 09:05

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