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Скульптура

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2024
В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа
30 октября, 07:57
«А так бы выбросили или сожгли». В Перми скульптор создал «Железного мамонта» из скоб «Пермских ворот»
26 сентября, 11:07
Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре
28 августа, 04:18
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
8 июля, 08:48
Скульптуры из скоб «Пермских ворот» проданы московской галерее
29 июня, 09:00
В Пермском крае автор скандального памятника создал «Даму с косичками»
Арт-объект выделяется необычным лицом.
26 марта, 05:15
2023
«Так и задумано: человек запыхался». В Кунгуре раскритиковали памятник лыжнику
Бурю эмоций у местных жителей вызвала скульптура лыжника, подаренная молодежному клубу «Лига».
13 октября 2023, 10:56

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