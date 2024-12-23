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Сладости

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2024
Как выбрать сладкий новогодний подарок и не ошибиться
23 декабря, 10:09
В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»
30 августа, 07:04
Стала известна точная дата открытия первого музея сладостей в Перми
3 июля, 10:57
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33
Как есть сладкое и не толстеть? Рассказывают пермские ученые
Даже «правильные» сладости не так правильны, как кажутся на первый взгляд.
6 января, 11:39
2023
У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип
Документы на регистрацию нового товарного знака поступили 10 октября.
21 ноября 2023, 10:15

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