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Следком

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Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
Следком заинтересовался ситуацией с ребенком с Гайвы, которого выгуливали на верёвке
Видео появилось в соцсетях.
16 июня, 11:01
Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей
16 мая, 08:11
Бастрыкин заинтересовался застрявшей на дорогах Прикамья каретой скорой помощи
16 мая, 02:35
Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки
1 мая, 05:02
Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
6 апреля, 10:05
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Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки
1 сентября 0005, 04:55

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