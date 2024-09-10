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Следком РФ

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Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
Следком заинтересовался ситуацией с ребенком с Гайвы, которого выгуливали на верёвке
Видео появилось в соцсетях.
16 июня, 11:01
Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге
10 мая, 14:25
Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье
1 апреля, 10:21
Следственный комитет располагает заявлениями о пропаже 143 людей в «Крокусе»
На данный момент опознаны тела 84 погибших.
27 марта, 14:57
В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России
23 марта, 15:20
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Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки
1 сентября 0005, 04:55

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