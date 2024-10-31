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Следователи

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Октябрь
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье
31 октября, 08:28
Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей
30 октября, 05:15
После публикации Properm. ru следователи занялись проверкой пансионата «Долголетие»
29 октября, 11:54
После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело
21 октября, 04:21
В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека
19 октября, 06:10
Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске
7 октября, 11:39
Сентябрь
Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком
26 сентября, 12:29
После гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело
14 сентября, 05:48
Следователи проверяют ЧП с частичным обрушением дома в Перми по двум статьям УК РФ
11 сентября, 07:48
Убийца пермского следователя приехал из другого региона
10 сентября, 07:22
СМИ рассказали подробности об убийстве пермского следователя
10 сентября, 06:37
СМИ: В Перми убили главу Свердловского отдела СУ СКР
10 сентября, 04:50
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
2 сентября, 03:59
Июль
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
17 июля, 04:18
Опубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми
12 июля, 08:28
Июнь
Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье
18 июня, 12:39
Май
В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле
13 мая, 09:07
В Перми возле многоэтажки нашли тело молодого парня. Что говорят следователи
Погибшего нашли возле дома на улице Хабаровская, 54.
11 мая, 05:38
Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты
8 мая, 07:44
Апрель
Избил и сбросил с балкона. Пермяка задержали по подозрению в убийстве
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля.
19 апреля, 02:45

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