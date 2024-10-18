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Следственный комитет

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Октябрь
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
Сентябрь
Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман
17 сентября, 17:55
По факту обрушения перекрытий в доме на Клары Цеткин возбуждено уголовное дело
17 сентября, 06:25
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми
12 сентября, 08:57
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
7 сентября, 08:47
Август
В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино
20 августа, 02:56
В Свердловском районе Перми обнаружили труп человека
15 августа, 08:03
Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы
8 августа, 15:08
Пермяк пытался зарезать свою бывшую жену, но она чудом выжила
3 августа, 10:05
Июль
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке
9 июля, 11:19
Июнь
В Пермском крае в 2023 году резко выросла подростковая преступность
27 июня, 07:07
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
23 июня, 18:15
Май
Александр Бастрыкин попросил доклад о пермяке, бившем мальчика
Ранее в соцсетях появилось видео со сценой избиения.
27 мая, 15:18
Апрель
Следком требует от МВД передать для расследования дело о сбитом в Оханске мальчике
19 апреля, 17:01
Март
Не вставал 3 минуты. СК проверит сообщение об ударе электрошокером школьника в Перми
30 марта, 09:03
Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины
Задержан еще один подозреваемый.
28 марта, 15:15
Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»
23 марта, 08:51
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44

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