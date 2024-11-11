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Следствие

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Ноябрь
В Перми двое бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны
11 ноября, 11:50
Октябрь
Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства
31 октября, 03:29
На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк
17 октября, 08:07
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Сентябрь
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек
16 сентября, 10:32
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
12 сентября, 10:23
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
Август
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение
28 августа, 10:15
Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта
12 августа, 06:28
Адвокат пермяка Вахрина опроверг информацию о признании вины его подзащитным
3 августа, 12:57
Июль
В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке
30 июля, 09:46
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
17 июля, 04:18
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары
8 июля, 09:38
Июнь
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
23 июня, 10:58
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
20 июня, 02:38
Бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова вновь обвинили в хищении средств вуза
18 июня, 05:24
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16

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