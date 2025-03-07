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Слон

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2025
Пермякам предлагают купить слона
7 марта, 09:05
2014
В Таиланде слон взбесился и унес в джунгли двух россиянок
Спасатели догнали животное через три километра и усыпили его.
18 ноября 2014, 06:11
2012
В Японии разъяренная слониха растоптала смотрителя зоопарка
Мужчина скончался от кровопотери.
16 октября 2012, 07:24
2010
Пермский слон-долгожитель празднует юбилей
19 сентября одному из старейших обитателей пермского зоопарка – слону Джонни – исполнилось 45 лет.
19 сентября 2010, 07:47

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