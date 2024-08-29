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Август 2024
В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым
У мужчины остались три дочери, родители, сестра и брат.
29 августа 2024, 09:26
В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
13 августа 2024, 05:22
Июль 2024
Остались родители, сестры и жена. На СВО погиб 45-летний уроженец села Елово
В Прикамье простятся с 45-летним младшим сержантом Кочевым из Еловского округа.
24 июля 2024, 07:57
Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа
Прощание пройдет сегодня в поселке Нижний Лух.
23 июля 2024, 03:27

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