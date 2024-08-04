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Смерч

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2024
В Суксунском округе зафиксирован смерч, ставший причиной ветровала
Скорость ветра достигала 33-50 метров в секунду.
4 августа, 06:14
Видео. Пермяки засняли воронку смерча над Фролами
31 июля, 04:57
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
Метеорологи заметили провальную попытку формирования смерча в Прикамье
7 июня, 03:49
2023
Памятник разработчику «Урагана» и «Смерча» хотят установить в Перми
Мемориал предлагают поставить в сквере в Мотовилихе.
25 августа 2023, 09:26
Видео. В Краснокамске смерч разбросал стройматериалы по дороге
Небольшое торнадо днем позже заметили и в Перми.
14 августа 2023, 10:44
Видео. Пермские ученые рассказали, почему над Камой возник водяной смерч
Природное явление зафиксировали очевидцы.
14 июля 2023, 02:17

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