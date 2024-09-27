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Смерть

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Сентябрь
Скончался пермский журналист Артем Казин
27 сентября, 06:43
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
23 сентября, 03:10
Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов
22 сентября, 09:43
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера
6 сентября, 05:15
Август
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
Июль
Появились подробности гибели мужчины на реке Сергинка в Прикамье
21 июля, 14:48
Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО
17 июля, 10:03
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов
11 июля, 07:51
В Прикамье на рабочем месте умер начальник отдела безопасности Соликамского округа
2 июля, 03:18
Май
Молодая учительница из пермской школы № 82 скончалась от болезни легких
24 мая, 02:54
В Перми скончался глава краевого союза потребительских обществ. Что о нем известно
Прощание с Романченко состоится во вторник.
13 мая, 04:01
В Перми умерла председатель Мотовилихинского райсуда в отставке Татьяна Морозова
2 мая, 07:42
Апрель
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
11 апреля, 05:43
Март
В Перми молодая мать выпала из окна многоэтажки
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.
25 марта, 03:44
Февраль
Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом
28 февраля, 12:07
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
12 февраля, 11:56
На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья
1 февраля, 11:40
Декабрь 2023
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.
29 декабря 2023, 20:06
Пермяк скончался, так и не дождавшись досрочного выхода на пенсию
19 декабря 2023, 05:27

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