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Смертельное дтп

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Октябрь
Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода
31 октября, 11:29
Мать погибшей в ДТП с КАМАЗом женщины потребовала у виновницы аварии 2 миллиона
20 октября, 12:43
В пригороде Перми под колесами грузовика погиб пешеход
20 октября, 07:59
В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП
19 октября, 04:50
Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода
17 октября, 06:39
Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами
11 октября, 05:16
В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель
6 октября, 07:18
На шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщина
1 октября, 05:02
Сентябрь
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае
27 сентября, 07:19
Шел по проезжей части. В Березниковском округе насмерть сбили пешехода
19 сентября, 04:56
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе
16 сентября, 05:20
Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе
14 сентября, 04:55
В Перми на улице Встречной иномарка насмерть сбила женщину
9 сентября, 05:15
Водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловском районе Перми
7 сентября, 05:12
Август
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим ребенком под Чусовым
20 августа, 07:06
В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик
19 августа, 16:55
Суд рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего 81-летнюю пермячку
16 августа, 06:35
В Большесосновском округе Прикамья произошло смертельное ДТП
7 августа, 04:35
Сегодня ночью ДТП в Соликамском районе унесло жизни двух человек
3 августа, 06:18
Июль
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию
Богдан Сулига скрылся с места происшествия, как показали камеры «Безопасного города», он вышел из машины после наезда на пешеходов и ушел пешком в сторону набережной.
24 июля, 07:16

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