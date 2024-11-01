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Снег

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Ноябрь
Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром
1 ноября, 07:15
Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке
1 ноября, 04:28
Октябрь
Циклон «Мартина» принесет штормовой ветер и сильный снегопад в Пермский край
31 октября, 07:01
МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае
30 октября, 08:39
На Помяненном камне лег снег. Фото с предвкушением зимы
28 октября, 07:31
Снегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будни
28 октября, 04:20
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Выходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы
25 октября, 09:23
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
Пора переобуваться: все, что нужно знать о зимних шинах
15 октября, 09:49
В Лысьве этой ночью выпал 15-сантиметровый слой снега
10 октября, 05:12
Снежный покров сформируется в Пермском крае сегодня
10 октября, 03:21
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются завтра в Пермском крае
9 октября, 09:22
Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером
9 октября, 03:09
В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание
7 октября, 07:14
Сентябрь
«Словно побывали на репетиции матушки-зимы». Первый снег выпал в заповеднике «Басеги»
25 сентября, 02:22
В Прикамье выпал первый снег
23 сентября, 15:01
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Метеоролог раскрыл, когда в Пермском крае выпадет первый снег
16 сентября, 13:59
Август
Прокуратура оштрафовала три организации за складирование снега в Перми
23 августа, 15:13

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