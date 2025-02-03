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Снег упал

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2025
В Кизеле снег упал с крыши жилого дома на женщину
3 февраля, 06:53
2024
За разрушившийся козырек школы в Прикамье наказали главу муниципалитета и директора
К счастью, пострадавших от разрушения части школы не было
11 марта 2024, 13:26
2023
В Перми за десять дней выпала месячная норма осадков, повторив 13-летний рекорд
Максимальный снежный покров сейчас отмечают в юго-западной части Прикамья.
30 ноября 2023, 05:38
2014
Уголовное дело о падении с крыши глыбы льда на студента передано в суд
На скамье подсудимых - начальница участка ООО «Жилищная управляющая компания».
13 ноября 2014, 05:24

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