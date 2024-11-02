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Снегопад

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Ноябрь
Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября
2 ноября, 10:04
Май
Три недели до лета. В МЧС предупредили о снегопадах и сильном ветре в Прикамье
11 мая, 04:30
В ГИБДД предупредили пермяков о плохой видимости и обледеневших дорогах
6 мая, 04:28
Мороз до -6 градусов. В Прикамье установлены новые рекорды холода для начала мая
4 мая, 10:47
Фото. «Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов
Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями неожиданно зимней погоды.
4 мая, 06:47
На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за мощного снегопада
4 мая, 05:15
Апрель
Видео. Андрей Мерзликин поделился видео со снегопадом, накрывшим Пермь 24 апреля
25 апреля, 07:38
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Февраль
«Ольга» парализовала трассы под Кунгуром и Очером. Фото и видео
8 февраля, 10:35
Январь
Трехдневный снегопад обрушится на Пермь 19 января
19 января, 08:31
На десяти дорогах Прикамья ограничат движение из-за снегопада
19 января, 06:11
Декабрь 2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
Ноябрь 2023
В Перми снег прекратится в ближайшие полчаса и вновь пойдёт ночью
29 ноября 2023, 05:39
Пермский аэропорт возобновил работу после сильного снегопада
23 ноября 2023, 02:45
Снегопад в Перми продолжается. Какой будет погода в ближайшие сутки?
23 ноября 2023, 02:34
В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды
Пермский аэродром временно закрыт из-за осадков, сообщили в пресс-службе.
22 ноября 2023, 18:54

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