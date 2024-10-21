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Снегопады

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2024
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
21 октября, 06:12
Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц
24 июля, 02:52
В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву
5 февраля, 07:18
2023
Власти Перми: Улицы города от снега чистят 120 единиц техники
Ночью количество техники на уборке обещают увеличить.
30 октября 2023, 14:48
В эту ночь в отдельных районах Прикамья выпали рекордные снегопады
В Чайковском за ночь выпала треть месячной нормы.
27 февраля 2023, 05:52

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