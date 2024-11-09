properm.ru
ГлавноеВсе новости

Снежный барс

Выбрать дату
Ноябрь
Видео. В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зиму
9 ноября, 05:52
Сентябрь
Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов
28 сентября, 09:59
В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса
26 сентября, 12:59
В Пермском зоопарке рассказали, когда лучше всего смотреть на снежных барсят
4 сентября, 06:08
Август
Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает
21 августа, 10:34
Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка
9 августа, 13:06
Новорожденные котята снежного барса останутся в Пермском зоопарке
Пермяки могут поучаствовать в процессе выбора имен для животных.
6 августа, 10:41
Январь
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса
Предыдущие два года попытки были безуспешными.
15 января, 04:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика