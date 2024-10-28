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Снос

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2024
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж
28 октября, 10:27
В Перми снесут проработавший более 20 лет торговый павильон
1 октября, 03:47
Лишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный дом
12 августа, 15:43
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
23 июля, 12:08
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
17 июля, 03:23
В Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах
1 марта, 12:01
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов
22 февраля, 11:34
Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести
31 января, 09:48
Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ
25 января, 05:47
2023
Власти Мотовилихинского района Перми восстановят незаконно снесенный гараж пенсионера
Строение власти снесли без надлежащих оснований.
22 декабря 2023, 16:40
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
18 декабря 2023, 07:20
Власти Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей
25 ноября 2023, 16:23
В сентябре в Свердловском районе Перми снесли незаконные гаражи, НТО и забор
25 сентября 2023, 14:39
До конца года в Перми снесут 51 расселённый аварийный дом
7 сентября 2023, 13:41
Пермские антимонопольщики уличили власти Березников в нарушении закона о закупках
16 августа 2023, 04:28
Зачем было взрывать трубу ночью и пугать пермяков? Отвечает собственник
Компания планирует использовать участок котельной для коммерческих целей.
25 июля 2023, 06:22
Пермяки сняли на видео взрыв трубы бывшей котельной велосипедного завода «Велта»
Котельная не работает еще с 2013 года.
25 июля 2023, 04:29
В Перми снесли «дом директора Мотовилихинских заводов»
Здание, несмотря на свой возраст и необычный внешний вид, не считалось памятником архитектуры.
6 июня 2023, 17:18

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