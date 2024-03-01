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Снос домов

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2024
В Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах
1 марта, 12:01
В 2024 году в Перми снесут около 120 аварийных домов. Но каких именно — неизвестно
30 января, 12:41
2023
До конца года в Перми снесут 51 расселённый аварийный дом
7 сентября 2023, 13:41
Пермяки восемь месяцев живут рядом с остатками снесенного дома
30 августа 2023, 06:17
2022
Несколько столетних домов в Перми отправят под снос
Среди намеченных под снос — известный дом по ул. Сибирская, 44
3 августа 2022, 13:32

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