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Снос гаражей

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2024
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
2023
Власти Мотовилихинского района Перми восстановят незаконно снесенный гараж пенсионера
Строение власти снесли без надлежащих оснований.
22 декабря 2023, 16:40
2022
Спор о сносе гаражей в пермском Разгуляе дошел до Верховного Суда России
27 декабря 2022, 07:09
Бывшему директору УКС Пермского края смягчили приговор
5 мая 2022, 11:05
С фонда «Содействие — XXI век» требуют оплаты за снос гаражей на Разгуляе
28 января 2022, 06:30

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